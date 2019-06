Noto, grosso incendio ad Eloro brucia 42 auto

Un vasto incendio divampato vicino al parco archeologico di Eloro a poca distanza da Noto, in provincia di Siracusa ha bruciato 42 auto. Si tratta di auto lasciate in un’area di parcheggio dai tantissimi bagnanti che oggi per il caldo torrido sono andati al mare in cerca di refrigerio.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno cercato di contenere i danni comunque ingenti. E sempre a causa di un incendio è stato anche chiuso un tratto dell'autostrada tra Avola e Noto. Il Comune di Noto ha attivato dei servizi con pullman per trasportare i turisti nelle proprie abitazione in varie zone della città.