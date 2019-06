Abbate e Zeferino vincono terza tappa Running Sicily-Coppa Conad

Lorenzo Abbate e Serena Zeferino hanno vinto la 7a edizione del "Trofeo Citta' di Monreale - 3° Memorial Michele Guzzo", disputato a Monreale. Entrambi portacolori dell'Universitas Palermo, hanno scritto per la prima volta il loro nome nell'albo d'oro della manifestazione organizzata dal Marathon Monreale, valida quale penultima tappa del Running Sicily-Coppa Conad.

Cinque giri per un totale di circa 9.350 metri attraverso il centro storico della cittadina normanna "immerso" nell'infiorata legata all'evento "Monreale Arte in fiore" di scena questo fine settimana. Poco piu' di 300 gli atleti che hanno tagliato il traguardo posto in piazza Guglielmo II. Dopo la tappa di Monreale, il Running Sicily-Coppa Conad culminera' il 20 ottobre proprossimo con la Palermo International Half Marathon che, oltre a determinare le classifiche del circuito, sara' valida quest'anno per il titolo italiano di Maratonina: senior, junior e promesse, maschili e femminili.

