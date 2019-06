Come dimagrire velocemente con la dieta lampo dei 3 giorni: menù

Come dimagrire velocemente con la dieta lampo dei 3 giorni. Si tratta di una dieta estiva che può far dimagrire fino a 2 kg subito. E’ una dieta particolare e quindi non adatta a tutti.

Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta lampo dei 3 giorni e come diamgrire velocemente. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte vegetale con Whey Protein. Spuntino: uno yogurt greco. Pranzo: orata al cartoccio e insalata mista. Spuntino: 5 mandorle. Cena: insalata mista con tofu, ravanelli, cipolla, olive nere e arancia.

Martedì: colazione: fesa di tacchino e fette biscottate integrali. Spuntino: fiocchi di latte. Pranzo: bresaola con rucola. Spuntino: due pezzettini di parmigiano. Cena: cruditè miste. Mercoledì: colazione con latte parzialmente scremato e crusca d'avena. Spuntino: tonno al naturale. Pranzo: uova sode e una porzione di spinaci.Merenda: finocchi. Cena: insalata mista con tofu, ravanelli, cipolla, olive nere e arancia.