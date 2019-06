Diete veloci per dimagrire in pochi giorni: ecco quali

Le diete veloci per dimagrire subito in pochi giorni sono diverse. Alcune di queste consentono di perdere peso e drenare i liquidi in eccesso depurando l’organismo. La prima dieta rapida prevede due giorni light, perfetti per depurare e per dire addio a quel chiletto di troppo che si è fissato sul girovita.

Ecco cosa si mangia nella dieta rapida dei due giorni light. Primo giorno: colazione con una tazza di frutti di bosco, una fetta di pane tostato e un caffè. Pranzo: 120gr di tonno al naturale, una fetta di pane tostato e un caffè. Cena: 100gr di carne bianca alla griglia, 240gr di fagioli bolliti, 120gr di barbabietole rosse e un 100gr di gelato alla frutta. Secondo giorno: colazione con una tazza di frutti di bosco, un uovo sodo, una fetta di pane tostato e un caffè. Pranzo: 200gr di fiocchi di latte, 5 fette biscottate integrali. Cena: 120gr di pesce alla griglia, 240gr di broccoli, 120gr di carote e 100gr di gelato alla frutta.

Tra le diete veloci c’è anche la dieta lampo dei 3 giorni che può far dimagrire fino a 2 kg. Ma vediamo cosa si mangia. Primo giorno: Colazione con un caffè o tè, mezzo pompelmo, 1 fetta di pane tostato con 2 cucchiai di burro di arachidi. Pranzo : 120g. di tonno al naturale, una fetta di pane tostato e un caffè. Cena : 100 g. di carne bianca, 240 g. di fagiolini lessi,120 g. di barbabietola rossa, una mela e gelato alla vaniglia. Secondo giorno:colazione con un uovo sodo, mezza banana , una fetta di pane tostato e un caffè. Pranzo:240g. di Jocca, 5 creakers integrali.

Cena: 2 wrustel, 240 g. di broccoli bolliti, 120 g di carote lesse, 100 g. di gelato alla vaniglia. Terzo giorno: colazione con 5 creakers, una fetta di gruviera , una mela e un caffè. Pranzo: un uovo sodo e una fetta di pane tostato. Cena: 120 g. di tonno al naturale, 240 di barbabietole rosse, 120 g. di cavolfiore bollito, mezzo melone oppure 2 kiwi, 100g. di gelato alla vaniglia. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominicare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.