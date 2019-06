Diete ipocaloriche per dimagrire subito: menù

Le diete ipocaloriche per dimagrire subito di 2 kg in pochi giorni, sono diete estive composte da alimenti con un basso indice glicemico. Tra le diete ipocaloriche ci sono : la dieta del pesce e la dieta vegetariana.

Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nelle diete ipocaloriche per dimagrire 2 kg in pochi giorni. Ecco un esempio di menù della dieta del pesce: colazione con una arancia, 30 g di salmone affumicato, 30 g di pane di segale e uno yogurt fresco e magro. Spuntino: una mela e 5 noci a metà mattina, una pera. Pranzo: 60 g di pasta al dente condita con tonno (80 g), pomodoro, acciughe (2 filetti) e 2 cucchiaini di olio di lino. Merenda: uno yogurt magro. Cena: 150 g di pesce spada alla griglia; 50 g di pane integrale e un'insalata di radicchio.

Ecco un esempio di menù giornaliero della dieta vegetariana: colazione con 150 g di tofu cotto alla piastra, una mela, un bicchiere di latte e 30 g di pane di kamut. Spuntino: una pera e 20 g di parmigiano a metà mattina. Pranzo: un hamburger di soia, 50 g di pane di segale, un'insalata di cavolo. Merenda: due frollini d’avena e una tazzina di latte macchiato. Cena: 60 g di riso selvatico condito con ragù di soia e una arancia rossa. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.

Infine ricordiamo che si tratta di schemi indicativi e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.