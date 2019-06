Sport Bonus, l'appello di Fratelli d'Italia Comiso

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Comiso rende noto alle aziende locali che il 3 giugno il Ministero dello Sport ha dato disponibilità fino al 4 luglio 2019 di usufruire del credito d’imposta previsto dallo Sport Bonus. È una grossa opportunità che la città non può farsi sfuggire e che coinvolge la stessa economia di Comiso.

Si tratta di erogazione liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazioni di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Fratelli d'Italia confida nella sensibilità degli imprenditori comisani affinché diano un consistente contributo per lo sviluppo e la crescita dello sport comisano che quest’anno ha riportato grandi risultati in tutti gli ambiti sportivi.