Grave incidente stradale a Modica: 3 feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio a Modica Alta sul viadotto Nino Avola di fronte al distributore di carburante Blanco. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Peugeot 208 e una Golf Volkswagen. A bordo della Peugeot viaggiava un’intera famiglia.

A guidare l’auto un 39enne C.E, con lui viaggiavano i genitori, C.A. di 69 anni e B.G di 62 anni, tutti rimasti feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica e i vigili del fuoco per rimuovere la portiera laterale dell’auto ed estrarre la donna. Illeso il conducente della Golf, un 25enne. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modica. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente. Ingenti i danni alla Peugeot.