Dieta dell'insalata per dimagrire in 7 giorni: menù semplice

La dieta dell’insalata può far dimagrire fino a 2 chili in 7 giorni. E’ una dieta che prevede un menù da 1300 calorie e si basa principalmente sul consumo di verdura fresca ma anche pesce e legumi.

La dieta dell’insalata è tra le diete estive più seguite proprio per la semplicità dei menù e la freschezza degli alimenti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dell’insalata per dimagrire fino a 2 chili in 7 giorni. Lunedì: colazione con una una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto di yogurt magro bianco o alla frutta o 30 g di fiocchi di avena o meusli oppure 3 fette biscottate. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: insalata di pasta al curry e un pompelmo. Merenda: un caffè senza zucchero e un yogurt magro. Cena: 50 g di prosciutto crudo magro; verdure grigliate miste; 70 g di pane integrale.

Martedì: colazione con una una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto di yogurt magro bianco o alla frutta o 30 g di fiocchi di avena o meusli oppure 3 fette biscottate. Spuntino: tre albicocche.Pranzo: insalata con 50 g di orzo lessato, carote, zucchine tagliate a julienne, rucola e 80 g di tonno al naturale e una mela. Merenda: uno yogurt. Cena: 150 di sogliola al vapore, cavoletti di Bruxelles al vapore, 70 g di pane integrale. Mercoledì: colazione con una una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto di yogurt magro bianco o alla frutta o 30 g di fiocchi di avena o meusli oppure 3 fette biscottate. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: insalata con farro e gamberetti e due fette di melone. Merenda: due fette di ananas. Cena: 120 g di petto di pollo ai ferri, insalata di cavolo rosso, 70 g di pane integrale.

Giovedì: colazione con una una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto di yogurt magro bianco o alla frutta o 30 g di fiocchi di avena o meusli oppure 3 fette biscottate. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: insalata di orzo preparata con 50 g di orzo lesso, 2 uova sode e verdure sotto aceto e una pesca. Merenda: uno yogurt. Cena: 150 g di salmone ai ferri, finocchi in insalata, 70 g di pane integrale e una fetta di cocomero. Venerdì: colazione con una una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto di yogurt magro bianco o alla frutta o 30 g di fiocchi di avena o meusli oppure 3 fette biscottate. Spuntino: una fetta di anguria.Pranzo: insalata di riso integrale e peperoni. Merenda: tre albicocche. Cena: 150 g di merluzzo al pomodoro, insalata mista e 70 g di pane integrale.

Sabato: colazione con una una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto di yogurt magro bianco o alla frutta o 30 g di fiocchi di avena o meusli oppure 3 fette biscottate. Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo con insalata di farro preparata con 50 g di farro lessato, pomodori, qualche foglia di basilico, 100 g di mozzarella a dadini e una susina. Merenda: una pesca. Cena: 50 g di bresaola, rucola, 70 g di pane integrale. Domenica: colazione con una una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto di yogurt magro bianco o alla frutta o 30 g di fiocchi di avena o meusli oppure 3 fette biscottate.

Spuntino: una fetta di anguria. Pranzo: insalata di riso e verdura preparata con 5 g di riso integrale lessato, verdure miste, 100 g di ricotta e una macedonia di frutta. Merenda: una pesca. Cena: 120 g di bistecca di vitello ai ferri; insalata mista, 70 g di pane integrale. Ogni giorno nella dieta dell’insalata si deve bere almeno un litro e mezzo di acqua e per condire i pasti si devono usare solo due cucchiai di olio extravergine di oliva al giorno, un cucchiaino di sale, aceto di mele o balsamico oppure succo di limone.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta è indicativa e non può essere seguita senza il supporto di uno specialista soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.