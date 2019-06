Google prova a rilanciare uso Sms: si chiama Chat

Google prova a rilanciare l'utilizzo degli Sms ormai soppiantati da Whatsapp e lo fa con gli sms 2.0. Un nuovo protocollo comunicativo denominato Rich Communication Services (Rcs) capace di trasformare i vecchi SMS in nuovi metodi di comunicazione 2.0 pronti a sfidare i più grandi del momento come WhatsApp ma anche Telegram e iMessage.

I nuovi messaggi di Google permetteranno di inviare contenuti multimediali come immagini, documenti e video proprio come accade oggi nelle chat dei più importanti sistemi di messaggistica online. Nei prossimi mesi verrà lanciata una nuova applicazione denominata "Chat". Il Rich Communication Services, denominato più semplicemente Chat, apparirà in tutti gli smartphone Android e sarà un'applicazione a se stante capace appunto di inviare e ricevere messaggi con contenuti multimediali in modo del tutto gratuito. Chat si avvicinerà ad iMessage di Apple.