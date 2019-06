Incidente stradale a Ragusa: muore Carmelo Massimino di 32 anni

Ennesimo incidente stradale in provincia di Ragusa. Un'altra giovane vita spezzata. E' quella di Carmelo Massimino di 32 anni, morto ieri pomeriggio in un incidente avvenuto nella zona industriale di Ragusa.

Il 32enne che viaggiava in sella al motociclo, si è scontrato contro un furgone, finendo sotto il mezzo. Inutili i tentativi di soccorso per il 32enne deceduto a seguito delle gravi lesioni riportante nel violento impatto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Carmelo Massimino, era originario di Catania, ma lavorava alla Zappalà e viveva a Ragusa. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani di Ragusa che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.