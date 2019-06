Marika, mini modella di Ragusa sulle passerelle di Firenze

Marika Casciana, la mini modella ragusana di 6 anni torna di nuovo sulle prestigiose passerelle di Pitti Bimbo 89 di Firenze per il brand internazionale "Monnalisa". Una bella soddisfazione per la bellissima Marika che per la seconda volta calca la passerella del Pitti Bimbo, la Fashion Week del bambino famosa in tutto il mondo.

Il Pitti bimbo è l'evento più prestigioso dell'anno per la Kids wear, trend e lifestyle . Punto di riferimento della moda infantile al livello nazionale ed internazionale. Marika ha indossato gli abiti e gli accessori della prestigiosa casa di moda che ha presentato ai buyer, stampa e addetti del settore la propria collezione Estate- Primavera 2020. Eccezionale la location: Giardino Torrigiani, uno dei giardini all'inglese più interessanti d'Italia. Marika ha sempre respirato a casa aria di arte e spettacolo. Il papà, alias Di Alex C, è un Dj Producer che ha collaborato con grandi artisti ed ha suonato in Italia e New York; la mamma è stata per moltissimi anni ballerina/coreografa ed istruttrice. Anche il fratello Mirko, di 8 anni è un modello.