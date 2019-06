Dieta Chenot per dimagrire subito 2 kg: menù

La dieta Chenot può far dimagrire di circa 2 kg in pochi giorni. E’ stata ideata da Henry Chenot, catalano di nascita e francese di adozione. La dieta Chenot è una dieta ipocalorica e depurativa.

La dieta si basa sull'individuazione del terreno fondamentale del paziente, che Henry Chenot divide in "alcalino ossidante", "acido ossidante", "alcalino riduttore", "acido riduttore", nonché sull'esame di nove zone del viso che danno indicazioni assai precise sugli organi più deboli o maggiormente compromessi.Un esempio semplice: chi ha rossori sulla fronte e soffre di problemi circolatori, di cistite o di gas intestinale seguirà per 21 giorni una dieta depurativa per l'intestino tenue, eliminando zucchero raffinato, pane bianco, caffè e salumi. Prima dei pasti consumerà un centrifugato fresco di verdura e/o di frutta.

Nei pasti principali si mangia pesce, riso integrale e yogurt mentre per gli spuntini di metà mattina o pomeridiani si può bere una tisana senza aggiunta di zucchero. Durante la dieta Chent è sempre consigliato accanto ad una alimentazione naturale eintegrale, prendere degli integratori come lievito di birra e germe di grano sparsi sugli alimenti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Chenot per dimagrire 2 kg in pochi giorni. Ecco un esempio di menù della dieta Chenot per dimagrire 2 kg e disintossicare l’organismo. Colazione con succo di carote, muesli integrale non zuccherato con germogli di soia o con yogurt naturale e un caffè d'orzo. Spuntino: un succo di pompelmo.

Pranzo: risotto ai carciofi o agli asparagi, un succo di verdure, verdure in pinzimonio. Cena:un minestrone di verdura, una porzione di carne bianca o pesce alla griglia e frutta cotta. La dieta Chenot non può essere utilizzata come dieta dimagrante stile fai-da-te, ma richiede impegno, volontà di imparare e di cambiare abitudini. Ad ogni modo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regima elimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.