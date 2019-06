Intesa degli Iblei tra Ragusa e santa Croce Camerina

Consiglieri comunali di Santa Croce Camerina e di Ragusa si sono incontrati per dare vita ad una “Intesa degli Iblei”, un patto “stretto tra gli amministratori dei comuni della nostra provincia, che abbia la finalità di far collaborare tra loro i membri dei Consigli comunali di ogni Ente ragusano in modo da analizzare e risolvere problemi comuni”.

Promotori dell’intesa, sotto l’egida dell’assessore ragusano Ciccio Barone sono stati, per il comune camarinense Lucio Schembari, Luca Agnello, Ca-terina Gambino e Salvatore Cappello, mentre per quello ragusano Luca Rivillito, Gianni Mez-zasalma, Cettina Raniolo, Carmelo Anzaldo, Corrada Iacono, Daniele Vitale, Fabrizio Ilardo (presi-dente del consiglio comunale di Ragusa), Sergio Schininà e appunto l'assessore Ciccio Barone. Nelle intenzioni dei promotori “Intesa degli Iblei” intende essere “un patto che metta da parte i col-ori politici, racchiudendo in sé la volontà di tanti amministratori della nostra provincia di unire le forze a beneficio delle nostre comunità e dei nostri concittadini.

Speriamo che tanti altri aderiscano a questa idea in modo da poter offrire l’un l’altro le nostre competenze e trovare concretamente dei metodi efficienti per risolvere i problemi dei cittadini”. (da.di)