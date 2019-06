Assunzione vigili urbani stagionali a Ragusa: la replica Barone

Assunzione vigili urbani stagionali a Ragusa. L’assessore Barone replica ai grilliniCome sta ormai diventando prassi consolidata, l’Amminisrazione comunale replica a tamburo battente alle accuse od obiezioni mosse dall’opposizione, soprattutto quella pentastellata.

E questa volta, sul bando per l’assunzione dei vigili urbani stagionali, oggetto di una serie di contestazione del consigliere grillino Antoci, è lo stesso assessore alla Polizia Municipale, Ciccio Barone, a rispondere. Questa la sua dichiarazione: “Ritengo necessario fare chiarezza sulla questione del bando per l’assunzione dei vigili urbani stagionali, su cui una certa politica cerca di fare allarmismo senza evidentemente conoscere lo stato delle cose. Inizialmente mirato ai residenti, come normale che sia per un incarico che prevede conoscenza delle strade e del territorio, ha registrato subito un forte interesse, con numerose chiamate di informazioni.

Questo ci ha portato quindi a fare due valutazioni: aprire il bando anche ai non residenti, per non precludere a nessuno opportunità lavorative anche se di breve durata; prolungare la scadenza di 24 giorni, utili a gestire un numero superiore di domande rispetto alle previsioni. Questo, però, non comporterà uno slittamento di un mese, come qualche consigliere d’opposizione vorrebbe far credere: gli uffici, infatti, sono pronti a gestire le domande, tra l’altro per titoli, e il servizio partirà entro la prima quindicina di luglio. La durata sarà sempre la stessa, 3 mesi, e ci permetterà quindi di coprire anche i grandi eventi di fine estate, che altrimenti sarebbero rimasti sguarniti, tra cui l’importante gara internazionale di offshore.

Nella fretta di andare sui giornali, il consigliere di opposizione non ha avuto evidentemente il tempo di approfondire i fatti e fare una valutazione complessiva; sarebbe stato sufficiente chiedere informazioni". (da.di.)