Liliana Segre riceve la Penna d'Oro della Repubblica

Il Sottosegretario all'editoria Vito Crimi ha consegnato, nella sala Koch del Senato, il premio Penna d'Oro 2019 a Liliana Segre. Il riconoscimento e' stato assegnato su proposta della Fondazione "Premio Ischia - Giuseppe Valentino", dalla giuria presieduta dal sottosegretario all'Editoria Vito Crimi e composta da Claudio Marazzini (presidente dell'Accademia della Crusca), Emma Dante (drammaturga, attrice e regista teatrale), Fabrizio Salini (amministratore delegato Rai) e Giorgia Abeltino (direttrice generale Public Policy Google Cultural Institute).

Il premio Penna d'oro fu istituito nel 1957 in memoria del poeta e saggista Giovanni Papini e dal 1960, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' divenuto un riconoscimento ufficiale della Repubblica Italiana, destinato a "coloro che hanno onorato la cultura italiana nelle lettere e nelle discipline morali". "La voce di Liliana Segre - si legge nelle motivazioni della giuria - si e' levata con forza, dopo un lungo silenzio di cui Lei stessa ha spiegato le ragioni: ha ricordato, con parole pesanti come pietre, cio' che Le e' toccato di vivere per colpa delle leggi razziali italiane e durante la deportazione in Germania".

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 40° edizione del Premio Ischia si terra' a Lacco Ameno il 28 e 29 giugno con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(ITALPRESS)