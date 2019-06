A Ragusa Platani in festa

Si chiama "Platani in festa", la nuova festa organizzata sabato nell'ambito dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, dall'omonima parrocchia di Ragusa. “E’ un appuntamento – spiega il parroco, don Marco Diara – che è partita di concerto tra il comitato dei festeggiamenti e i commercianti del quartiere, in occasione della festa religiosa.

Abbiamo pensato a qualcosa di nuovo, di diverso. Una festa che possa coinvolgere tutto il quartiere, in modo particolare il viale dei Platani. Vuole diventare un momento di comunione, di divertimento, di musica. E soprattutto abbiamo pensato a viale dei Platani perché è la strada centrale di quest’area. Ci sarà la degustazione di cibi tipici, la presenza di artisti di strada, gruppi musicali, scuole di ballo, per non parlare di un’estemporanea di pittura con un omaggio al professore Gesualdo Spampinato. Ci saranno altresì momenti per i bambini con i gonfiabili e un dj set per i giovani. Davvero vogliamo trasformare viale dei Platani in una grande piazza in cui tutti possono stare assieme e fare festa degustando il macco di fave, i ceci con la pasta fatta in casa, un bel bicchiere di vino e un cannolo”.

L’appuntamento è a partire dalle 20,30 e andrà avanti sino alle 2 di notte. Per quanto riguarda i solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore, sempre sabato, alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Domenica 23 giugno, invece, solennità del Corpus Domini, alle 9 è in programma la santa messa. La celebrazione eucaristica delle 11 sarà presieduta da don Giovanni Filesi. Alle 19, in Cattedrale, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta. Alle 20, la processione eucaristica.

Lunedì 24 giugno, solennità della Natività di San Giovanni Battista, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro Cuore mentre alle 19 si terrà la messa presieduta da mons. Salvatore Burrafato. Martedì 25 giugno, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Ernesto Piraino. Sarà don Piraino, alle 20, a raccontare la sua esperienza nell’incontro con i giovani che avrà per tema la storia personale del sacerdote sul tema: “Da poliziotto a prete per servire gli altri”.