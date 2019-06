Scoglitti è sporca, preoccupata l’associazione “éVviva” di Vittoria

A Scoglitti occorre una pulizia urgente di diversi lotti di terreno in condizioni pericolose. L’associazione “éVviva” di Vittoria esprime forte preoccupazione per l’inizio della stagione estiva, dato che la frazione manca ancora delle necessarie opere di manutenzione minime per una adeguata vivibilità della stessa.

E' necessaria la pulizia dei cigli stradali, ripristino delle staccionate, sistemazione delle scalette d’accesso alle spiagge ancora coperte dalla sabbia, ripristino dei bastioni di cemento danneggiati, posa delle passerelle in legno, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, servizio di vigilanza per l’accesso all’isola pedonale e per evitare la sosta selvaggia nelle piazze e in doppia fila al lungomare. Inoltre, la mancata azione di derattizzazione e demuscazione è aggravata da un servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia e spazzamento delle strade scadente. Perché le strade che congiungono lo “stradale Lucarella” al lungomare non vengono spazzate neanche una volta l’anno? I cittadini non pagano le tasse che comprendono anche questo servizio?

Alcuni membri dell’associazione hanno, inoltre, verificato che necessita una urgente e indifferibile pulizia straordinaria di alcuni lotti di terreno confinanti con abitazioni messe a rischio non solo in termini igienici, ma anche di incendio per la vegetazione proliferata nei mesi invernali e reputa questo intervento prioritario e necessario di somma urgenza. Per questi motivi si chiede di rendere noto quali azioni, per le rispettive competenze, le SS.LL stiano avviando o abbiano intenzione di mettere in campo. Una cosa è certa: i Commissari straordinari al fine di tutelare la salute e l’igiene pubblica di cittadini e villeggianti devono prontamente intervenire.