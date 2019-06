Torna a Salina "MareFestival"

Dall'11 al 14 luglio torna MareFestival con madrina Maria Grazia Cucinotta. Giorgio Tirabassi e Miriam Leone i primi ospiti dell'ottava edizione di MareFestival che dall'11 al 14 luglio ricorderà Massimo Troisi nel venticinquennale dalla scomparsa. Nell'isola de "Il Postino" i due noti attori riceveranno il riconoscimento in ricordo del regista e comico napoletano.

Tirabassi, entrato nelle case e nel cuore degli italiani con la popolare fiction Mediaset Distretto di polizia è un attore di cinema, teatro e tv tra i più apprezzati; ha esordito nell'82 nella compagnia di Gigi Proietti dove ha lavorato per nove anni. Ha un palmares ricco di pellicole: è stato diretto da tanti registi tra cui Dino Risi, Francesca Archibugi, Ettore Scola, Marco Tullio Giordana, ecc. Consacrato anche in tv con l’interpretazione di Paolo Borsellino nell’omonimo film per Canale 5 nel 2004. Ha da poco debuttato come regista: nei giorni scorsi è uscita nelle sale italiane la commedia Il grande salto, di cui Tirabassi è anche interprete al fianco di Ricky Memphis, Valerio Mastandrea e Marco Giallini. E' la storia di due piccoli criminali maldestri che immaginano la rapina in grado di cambiare per sempre le loro vite.

Miriam Leone ha raccolto un successo dietro l’altro tra cinema e TV. Catanese, classe 1985, è approdata sul grande schermo con Genitori & figli di Giovanni Veronesi (già Premio Troisi nel 2015), Fratelli unici con Raul Bova e Luca Argentero, In guerra per amore di Pif , Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Il testimone invisibile di Stefano Mordini. Tante le fiction che l'hanno vista protagonista tra le quali spicca quella dedicata a Tangentopoli e ideata da Stefano Accorsi, 1992, 1993 e presto in tv 1994, in cui è nei panni dell'ambiguo personaggio di Veronica Castello.

Gli altri ospiti e il programma dettagliato degli eventi saranno illustrati in conferenza stampa giovedì 27 giugno alle ore 19 al Circolo Tennis e Vela di Messina.