A Ragusa la Conferenza Internazionale sul carsismo

Il Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche, con il patrocinio dell’Unesco Chair on Karst Education, della Karst Commision dell’International Union of Hydrogeologists, del Comune di Ragusa, e in co-partecipazione con l’Ordine Regionale dei Geologi, del Libero Consorzio Comunale e del Polo Regionale Museale, organizza la Conferenza Scientifica Internazionale “Man and Karst 2019”.

La conferenza si svolgerà dal 24 al 26 giugno nella splendida e suggestiva cornice del castello di Donnafugata a Ragusa. Questo evento, che viene realizzato ogni anno in nazioni diverse dell’ambito mediterraneo, su mandato di un Comitato Internazionale all’uopo istituito, si configura come uno dei più qualificati appuntamenti scientifici internazionali nell’ambito delle ricerche condotte sul carsismo.

Il meeting internazionale, che ha già raccolto l’adesione di oltre 100 partecipanti, fra accademici, ricercatori e speleologi, provenienti da diversi parti del mondo, costituirà un’occasione di confronto, condivisione e discussione su diverse tematiche suddivise in 6 sessioni, quali: la geomorfologia carsica, la geologia in relazione ai rischi legati alla presenza di vuoti ipogei, l’idrogeologia e la tutela delle acque carsiche, la valorizzazione e fruizione dei Geositi carsici, l’attività speleologica e la conservazione delle cavità, gli aspetti archeologici e paleontologici in ambienti carsici.