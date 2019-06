Dieta Lemme per dimagrire 10 kg: ecco come

La dieta Lemme è una dieta che può far dimagrire fino a 10 kg in un mese. E’ una dieta che si basa in due fasi ovvero la fase di dimagrimento e la fase di mantenimento. La dieta è stata ideata da Alberico Lemme, un farmacista che opera a Desio, in provincia di Monza.

Questa dieta è diventata famosa perché è stata seguita da molte star della televisione ed è stata protagonista con Lemme in diversi programmi televisivi fra cui Porta a Porta e Pomeriggio 5. La dieta lemme prevede nella prima fase una perdita di peso mentre nella seconda fase, quella di mantenimento, il consumo di alimenti a basso indice glicemico. La prima fase dura fino a quando non si raggiunge l’obiettivo che ci si è posti. Potrete quindi interrompere questa fase solo quando valuterete di aver perso tutti i chili necessari. la seconda fase nota anche come fase dell’educazione alimentare dura ben tre mesi, durante questo periodo il menù settimanale si arricchisce e vengono consumati molti più cibi allo scopo di, come recita lo stesso Lemme “mantenere l’equilibrio enzimatico raggiunto e creare un giusto equilibrio psicoenergetico”.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Lemme per dimagrire fino a 10 kg in un mese. Esempio di dieta Lemme: primo e secondo giorno: colazione: tacchino e un caffè. Pranzo: filetto di manzo e un caffè. Cena: pesce spada e un caffè. Terzo e quarto giorno: colazione con pasta olio e peperoncino e un caffè. Pranzo: petto di pollo e un caffè. Cena: sogliola e un caffè. Quinto e sesto giorno: colazione con carciofi e un caffè. Pranzo: fiorentina e un caffè. Cena: orata e un caffè. Settimo e ottavo giorno: colazione con pasta olio e peperoncino e un caffè. Pranzo: petto di pollo e un caffè. Cena: sogliola e un caffè.

Nono e decimo giorno: colazione con fragole e un caffè. Pranzo: filetto di vitello e un caffè. Cena: branzino e un caffè. Undicesimo e dodicesimo giorno: colazione con pasta olio e peperoncino e un caffè. Pranzo: petto di pollo e un caffè. Cena: sogliola e un caffè. Tredicesimo e quattordicesimo giorno: colazione con un polpelmo e un caffè. Pranzo: galletto amburghese e un caffè. Cena: pesce spada e un caffè. Quindicesimo e sedicesimo giorno: colazione con pasta olio e peperoncino caffè. Pranzo: filetto di manzo e un caffè. Cena: sogliola e un caffè.

Diciassetesimo e diciosettesimo giorno: colazione con una frittata e un caffè. Pranzo: petto di pollo e un caffè. Cena: orata e un caffè. Diciannovemo e ventesimo giorno: colazione con pasta olio e peper e un caffè. Pranzo con filetto di manzo e un caffè. Cena: sogliola e un caffè. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

La dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della persona ovvero, età, sesso, tipo di attività lavorativa e non solo.