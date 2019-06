Dieta per dimagrire la pancia: brucia grasso addominale

La dieta per dimagrire la pancia nota anche come “dieta sgonfia pancia” è una dieta che fa dimagrire di circa 3 kg in 5 giorni. La dieta per dimagrire la pancia si basa sul consumo di alimenti che aiutano ad eliminare il grasso addominale e a drenare i liquidi in eccesso.

La dieta per dimagrire la pancia è tra le diete estive più seguite in estate proprio per cercare di ridurre il fastidioso inestetismo quando si indossa il costume. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù, giorno per giorno, della dieta per dimagrire la pancia. Lunedi: colazione con 200 g di caffe-latte con un cucchiaino di miele, 40 g di cereali e una spremuta. Pranzo: 100 g di spaghetti conditi con pomodoro, insalata con un cucchiaino d'olio extravergine d'oliva. Cena: una frittata di due uova, insalata scarola e un frutto come un mandarino.

Martedì: colazione con 250 g di macedonia e un yogurt magro. Pranzo: 80 g di riso in brodo, insalata con carote e una mela. Cena: minestrone di verdura, 25 g di pane, 180 g di spinaci al vapore e un mandarino. Mercoledì: colazione con 3-4 biscotti con fibre e un pompelmo. Pranzo: due di patate lesse, una fettina ai ferri e insalata condita con un cucchiaino di extravergine. Cena: insalata con tonno sott'olio e delle scaglie di grana oltre che un frutto. Giovedì: colazione con una tazza di caffelatte 2-3 fette biscottate. Pranzo: 80 g di pasta in bianco delle carote e un frutto. Cena: zuppa di legumi e grana, 30 g di prosciutto crudo.

Venerdì: colazione con un caffè con un cucchiaino di zucchero, 2-3 biscotti con fibre accompagnati da spremuta d'arancia. Pranzo: 150 g di gnocchi condidi con del grana, insalata condita con un cucchiaino d'olio e un frutto a scelta. Cena: filetto di merluzzo con contorno di patate lesse e spinaci. Durante la dieta bisogna bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno e tisane drenati al finocchio o al tarassaco. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questo regime alimentare o qualsiasi altra dieta.

Questo schema dietetico è indicativo in quanto la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.