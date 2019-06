Dieta dimagrante veloce per l'estate: ecco il menù

La dieta dimagrante veloce per l’estate può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. E’ una dieta che aiuta a perdere peso senza stress. La dieta dimagrante veloce è una dieta estiva ricca di verdure e frutta. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero che può essere ripetuto per i 3 giorni.

Colazione: una tazza di latte o uno yogurt, due fette biscottate integrali con miele o marmellata di frutta. Spuntino: una mela o un frutto a piacere o una macedonia senza aggiunta di zucchero. Pranzo: carote crude per cominciare, 70 gr di pasta integrale con broccoletti a vapore e pomodorini. Merenda: uno yogurt magro. Cena: petto di pollo alla griglia condito con poco olio extravergine di oliva e succo di limone, insalata di finocchio e verdure (a scelta tra broccoli o spinaci) cotte a vapore. Durante la dieta bisogna bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare ogni tipo di bevanda alcolica o zuccherata.

Inoltre è fondamentale eliminare dal menù ogni tipo di snack salato o dolce. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questo regime alimentare o qualsiasi altra dieta. Questo schema dietetico è indicativo in quanto la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.