Whatsapp, diventerà più difficile sbagliare destinatario: ecco come

Grazie ad una novità presto in arrivo non sarà più possibile mandare messaggi su Whatsapp alle persone sbagliate. E' una distrazione che può capitare a tutti, ma adesso è in fase di test nella versione beta dell'applicazione, questa novità che presto potrebbe essere estesa anche all'applicazione stabile.

L'aggiornamento prevede la comparsa di un piccolo trafiletto nella schermata di condivisione di una immagine, appena sotto ad “Aggiungi una didascalia”, che mostra i dettagli di chi riceve quel determinato allegato. Viene dunque specificato il nome di chi riceve il contenuto, e questo evita che i più sbadati inviino il materiale alle persone sbagliate.