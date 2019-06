Non aprite quella App! Rischiate un costo salato

Attenzione agli amanti degli acquisti di "app" che in molti casi sembrano gratuite, ma una volta aperte potrebbero presentare un conto salato. Oggi parliamo in particolare di una app per la scansione dei codici QR che si chiama QR Code Reader-Barcode Scanner & QR Code Scanner ed è sviluppata da QR Code Master. Il problema inizia una volta aperta l'app.

E' possibile usarla gratuitamente, ma al primo avvio l’app chiede all’utente se è disposto a provare gratuitamente la versione “Pro”. Questa prova dura 3 giorni e, scaduti questi, attiva un abbonamento da quasi 100€ per un anno. E' successo inoltre che anche disattivandola subito il sistema addebita sulla carta di credito utilizzata per attivare il periodo gratuito la cifra dell’abbonamento annuale. L'invito che possiamo darvi è quello di evitare di scaricare l’applicazione.