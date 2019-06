Lite a bordo dell'aereo Catania Milano

Il caldo forse fa brutti scherzi a chi deve viaggiare, non solo in auto ma anche in aereo. Una lite è scoppiata a bordo dell'aereo EasyJet che da Catania era diretto a Milano Malpensa e che doveva decollare alle 13.55. E' successo oggi, a bordo del mezzo già pronto per raggiungere il capoluogo lombardo.

I passeggeri erano già con le cinture di sicurezza allacciate ed il mezzo sulla pista di lancio. A questo punto l'annuncio del ritardo ed un passeggero ha iniziato un battibecco con una hostess perchè pare non avesse messo in sicurezza la figlioletta in tenera età. Sono volate parole grosse e minacce, tanto che il capo hostess ha dovuto chiamare a bordo la sicurezza. Alla fine il passeggero è stato portato via con la forza dagli agenti che lo hanno dovuto ammanettare. Il decollo del volo era stato rimandato per problemi tecnici tra le proteste dei passeggeri presenti costretti a subire il disagio.