Luna Park aperto al Csr di Comiso. Un vero e proprio luna park, con giochi, spettacoli, animazione, street food e oltre 12 attrazioni per grandi e piccini. Si prevede una festa straordinaria, venerdì 21 giugno, in occasione del “Solstizio d'estate”, evento organizzato dal Centro di riabilitazione del CSR di Comiso e aperto a tutta la cittadinanza.

La Festa avrà inizio alle 18.30 negli spazi esterni del Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Comiso (via San Biagio 233 – Strada provinciale Comiso/Vittoria) e riunirà bimbi e adulti che frequentano i Centri CSR di Comiso, Modica, Pozzallo e Ragusa insieme alle loro famiglie, ma anche Assistiti e amici di tutte le associazioni che fanno parte del Comitato Pro Diritti H e del Forum del Terzo Settore della provincia di Ragusa. La manifestazione è interamente organizzata dal CSR ed è aperta a chiunque voglia trascorrere una serata divertente e spensierata: “Tra i nostri Assistiti abbiamo tantissimi bambini e ai nostri terapisti è venuta l'idea di organizzare una serata Luna Park tutta per loro – racconta Giovanna Di Falco, Direttore sanitario dei Centri CSR della provincia di Ragusa – Sarà bello farli divertire e aprire le porte del nostro Centro di riabilitazione a tutta la città, perché i nostri spazi non sono solo luoghi di cura ma anche di divertimento e condivisione”.

Sono previste sei postazioni con giochi da Luna Park gonfiabili, dove i partecipanti potranno sfidarsi in prove di abilità, ci saranno cinque artisti di strada, spettacoli e tanto street food per mangiare pop corn, gelati, hot dog, zucchero filato e pizza. La serata è ad ingresso gratuito. Ad ogni partecipante verrà dato un “buono” spendibile in una delle postazioni di street food.