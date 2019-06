Beatrice Carbone, ospite di una “Serata d’onore” a Modica

La solista del Teatro alla Scala di Milano, Beatrice Carbone, ospite di una “Serata d’onore”, in programma sabato, 22 giugno, alle ore 21.00, al teatro Garibaldi di Modica. L’eleganza della danza nelle coreografie di Fabiana Aquilotti, Maura Celestre, Oriana Danna e Marina Quassia, con la direzione artistica di Mirella Maltese, al centro di un’emozionante serata, realizzata dall’ASD Tersicore.

A esibirsi anche le giovani promesse dell’associazione sportiva modicana che avranno l’onore di alternarsi sul palco con la bravissima Beatrice Carbone. Figlia d’arte, la Carbone si è avvicinata alla danza grazie alla madre Iride Sauri e a 15 anni è entrata a far parte della scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Dopo il diploma diventa membro del corpo di ballo del Teatro milanese e in breve tempo diventa solista e prima ballerina. In curriculum annovera importanti riconoscimenti, come il Premio Positano, il Premio Acquidanza, il Premio la Giara d’argento, il Premio les étoiles de la danse a Cannes nel 2007, e prestigiose collaborazioni, come quella con Roberto Bolle.