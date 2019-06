Etna Fashion Weekend 2019: il programma dei 3 giorni

E’ stata presentata ieri mattina, nell’accattivante cornice di Palazzo Recupero Cutore, ad Aci Bonaccorsi, l’edizione 2019 di ETNA Fashion Weekend, la manifestazione in tre serate organizzata dalla Runway Comunication di Conci Gulino e Aurelio Puglisi che si propone, dal 28 al 30 giugno prossimi, di promuovere il nostro territorio e di valorizzare quelle eccellenze – nei settori della moda, dell’arte, della cultura, dello sport, del cinema, del teatro e della medicina - che sono numerose ma che fin troppo spesso vengono trascurate o dimenticate.

Presente il sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro, è stato quest’ultimo a dirsi orgoglioso di ospitare questo appuntamento che “di fatto apre l’estate del nostro centro: per due mesi e mezzo proporremo ogni sera uno spettacolo che allieterà coloro i quali intenderanno trascorrere momenti di cultura o spensieratezza proprio ad Aci Bonaccorsi”. Conci Gulino e Aurelio Puglisi, affiancati dall’attore Andrea Schillirò (che presenterà le tre serate al fianco di Paola Parisi), hanno chiarito i dettagli della manifestazione, che punterà rigorosamente sulla sicilianità e che sarà aperta dal concorso per l’elezione di “Miss Etna Fashion”.

Si tratta di un appuntamento cui hanno aderito con gioia cinquanta aspiranti miss di età compresa fra i 15 e i 50 anni, ma che non sarà un concorso di bellezza: nessuna sfilata in costume, piuttosto uno spettacolo nello spettacolo in cui le pretendenti alla fascia dovranno svelarsi con pregi e difetti, facendo prova, da perfette siciliane, di solarità, vulcanicità e simpatia. La valutazione del profilo delle candidate sarà affidata a una giuria di qualità, presieduta dal regista Felice Corticchia. Quest’ultimo garantirà alla Miss Etna Fashion un premio speciale: una parte nel suo prossimo film o, secondo le attitudini, la partecipazione a un lavoro teatrale da lui diretto.

La seconda serata è dedicata alla consegna di speciali riconoscimenti ai “Siciliani nel mondo”: personaggi che hanno saputo primeggiare nel campo del Cinema, del Teatro, dello Sport, della Medicina, dell’Arte e della Moda, esportando la loro sicilianità come valore aggiunto ma mantenendo sempre ben vive e profonde le radici nella loro terra. Oppure che hanno impegnato le proprie risorse ed energie per dare lustro alla Sicilia stessa. Fra questi spiccano i nomi del prof. Andrea Zuccarello, ordinario dell’Università e primario di Neurochirurgia dell’ospedale di Cincinnati (Usa), dell’arch. Francesco Geracà (Arte e Architettura), dello stesso Felice Corticchia (Cinema), nonché di Francesca Litrico (Teatro), Linda Schipani (Arte e Moda ecosostenibile), Pippo Leone (Organizzazione nello Sport), Andrea Distefano (Moda Fashion), Roomy Catania Under 13 e Spartans Catania Rugby League (Sport di squadra), Santi Consoli (Artista a tutto tondo) e, dulcis in fundo, Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità della Nazionale azzurra di atletica leggera.

Infine, nella terza e conclusiva serata del 30 giugno, protagonisti i “Fashion Designer”. Sarà una sfilata vera e propria, con presentazione di modelli e accessori realizzati secondo protocolli ecosostenibili. Da Madrid/Londra “A Pompidou Ecofashion”, da Milano-Parigi Giusy Donini, dalla Polonia e da Dubai Diana Walkiewicz (già Miss Polonia 2014), da Milano e Bari Pietro Paradiso, da Milano, Montecarlo, Sorrento Jasha. Nelle tre serate, su cui “vigilerà” il direttore di palco Massimo Nicotra, previsti numerosi momenti di spettacolo a cura dell’attrice Francesca Litrico, della cantante Giada, dei ballerini della compagnia di danza moderna “Butterfly Company”, nonché di Malù. Quest’ultimo, con la partecipazione straordinaria di Manuel Scavuzzo, garantirà una esibizione di acrobatica aerea. Una novità e una sorpresa, ma ce ne saranno altre, per gli spettatori di “ETNA Fashion Weekend”. Nelle foto un momento della conferenza stampa (da sx Gulino, Mannisi, Schillirò, Puglisi e Di Mauro) e la "Miss Fashion Weekend" 2018