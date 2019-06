A Catania i The Bluff presentano Avevo un beat

Conto alla rovescia a Catania per la presentazione del concerto evento di “Avevo un beat” dei The Bluff. Il dream team del rock’n roll catanese composto da Francois Francesco Turrisi, Renny Renato Zapato, Carmelo Mel Quartarone, Luke Luca Nicotra, Carmelo "the Big Bamboo" Sfogliano, Silvio "the Lord" Chiodo, Giuseppe "Peeppo" Aiello, il meglio del rock degli anni ottanta.

Martedì 25 giugno, ore 22.30, al bar lido Esagono presentano alla stampa e agli appassionati di musica a suon di twist, rock’n roll e ovviamente beat la loro ultima fatica musicale. “Ognuno di noi- raccontano Renny Zapato e Francois Turrisi front man della band ideatori del video stile american graffiti diretto da Mel Stoutman- quando sale sul palco dopo i primi tre secondi dimentica i problemi lavorativi e si diverte dando libero sfogo alla propria anima adolescenziale, perché sono convinto che almeno due vite dobbiamo averle in quanto quell’arco di tempo che va dai 18 ai 50 anni avviene in un battito di ciglia ed è necessario non prendersi mai troppo sul serio e dare spazio alle nostre qualità”.

Il progetto discografico “Avevo un beat”, prodotto dalla Rockers Island records e mixato da Tony Carbone ex Denovo che oggi ritorna sul palco nuovamente ad abbracciare il basso con Francois e Le coccinelle, ha riunito tutti i front man dei gruppi storici dei Rockfellas, Melotones, Rhino Rockers e Le coccinelle, contagiando tutta Italia che presto vedrà i “The bluff” in concerto in giro per la penisola con la loro sana voglia di divertirsi e divertire in nome del rock.