Come dimagrire velocemente 5 kg in 3 giorni: menù

Come dimagrire velocemente 5 kg in 3 giorni. Ecco una dieta ipocalorica, semplice ed estiva. La dieta che elenchiamo di seguito non può essere seguita per oltre i 3 giorni e da coloro che soffrono di varie patologie tra cui il diabete.

Proprio per questo motivo raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questo regime alimentare o qualsiasi altra dieta. Questo schema dietetico è indicativo in quanto la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire velocemente 5 kg in 3 giorni. Lunedì: colazione con un tè nero o caffè, mezza arancia, 1 fetta di pane tostato integrale con un sottile strato di formaggio. Pranzo: 100 grammi di carne magra, 1 tazza di fagioli verdi, 1 tazza di carote. Merenda: una mela e una tazza di tè non zuccherato Cena: mezza scatoletta di tonno naturale, 1 fetta di pane integrale, caffè o tè nero.

Martedì: colazione con un uovo (bollito o alla griglia), 1 fetta di pane tostato, 1/2 banana, caffè nero o tè. Pranzo: 100 grammi di filetto di manzo, 1 tazza di insalata, carote 1/2 tazza. Merenda: mezza banana e una tazza di tè non zuccherato. Cena: 90 grammi di formaggio magro e 6 cracker. Mercoledì: colazione con unamela, 30 grammi di formaggio cheddar, cinque cracker, tè nero o caffè. Pranzo: 1 scatoletta di tonno naturale, 1 tazza di carote, 1 tazza di cavolfiore, e 1/2 tazza di gelato alla vaniglia. Merenda: una mela, mezza tazza di finocchi e sedano e una tazza di tè non zuccherato.

Cena: un uovo sodo, una fetta di pane integrale. Durante i tre giorni della dieta è importante bere almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare qualsiasi bevanda alcolica o zuccherata.