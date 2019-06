Dieta senza carboidrati e zuccheri per dimagrire 5 kg subito

La dieta senza carboidrati e zuccheri è ottima per dimagrire velocemente di 5 kg in 7 giorni. E’ una dieta ipocalorica e prevede una alimentazione varia che fa bene alla salute e al benessere dell’organismo.

La dieta senza carboidrati e zuccheri aiuta a perdere peso senza patire la fame. Per ottenere subito dei risultati e dimagrire velocemente con la dieta senza carboidrati e zuccheri bisogna abbinare allo schema dietetico anche una buona e regolare attività fisica. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta senza carboidrati e zuccheri per dimagrire fino a 5 kg in un esempio di menù. Colazione con un caffè senza zucchero e frutta di stagione oppure una una tisana accompagnata da due fette biscottate integrali oppure ancora una sana spremuta di pompelmo o di arancia alla quale possono essere aggiunti un paio di biscotti secchi.

A pranzo si può scegliere tra i seguenti menù: un filetto di manzo o una fesa di tacchino o un petto di pollo alla griglia e una porzione abbondante di verdure cotte al vapore a scelta tra spinaci o broccoli o altre verdure. In alternativa si può mangiare due uova semplici o a frittata sempre accompagnati da verdure bollite o insalate miste (senza aggiunta di mais) o una porzione di pesce e insalata mista. La cena deve essere fatta con minestroni, passati di verdure e insalateo in alternativa un pò di carne bianca insieme a carote o a broccoli.

La dieta senza carboidrati e zuccheri è tra le diete ipocaloriche più seguite in estate. Durante la dieta è fondamentale bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno ed evitare ogni tipo di bevanda alcolica o zuccherata. Vietati anche snack salati o zuccherati. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della persona ovvero, età, sesso, tipo di attività lavorativa e non solo.