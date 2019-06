Diecimila passi per dimagrire e tenersi in forma? Ecco cosa c'è di vero

Diecimila passi per tenersi in forma e dimagrire? Da cosa nasce questo numero? Oggi l'obiettivo sembra essere diventato quasi una moda da seguire grazie a particolari dispositivi che contano i nostri movimenti. Non esistono studi scientifici che possano stabilire esattamente quanto cammina una persona in un giorno, ma la Mayo Clinic informa che "l'americano medio cammina da 3 a 4 mila passi al giorno".

Due o 3 chilometri circa, insomma. Una buona base di esercizio, da incrementare a seconda dello stato di salute, dell'età e dell'obiettivo che si intende raggiungere. "Non c'è dubbio - assicurano comunque gli esperti - che camminare faccia del bene all'organismo. E' la stessa Mayo Clinic a dirci che gli effetti benefici del movimento contribuiscono alla salute cardiovascolare, al mantenimento di un peso accettabile, alla prevenzione della malattia diabetica e anche al tono dell'umore". Nonostante l'Organizzazione mondiale della sanità, l'American Heart Foundation e diverse altre istituzioni sanitarie internazionali abbiano gradualmente adottato la misura dei 10 mila passi come raccomandazione dell'attività quotidiana da eseguire, la validità di questa soglia è sempre più discussa.

Una delle ricercatrici che più sta studiando l'argomento, Catrine Tudor-Locke dell'Università di Massachusetts indica tra i 6 e gli 8 mila passi la soglia ideale. Quanto alla velocità, è necessario un minimo di 100 passi al minuto perché l'esercizio sia benefico. Gli esperti danno dei suggerimenti: Quando devi aspettare, cammina, in attesa di un treno o all'aeroporto, di un appuntamento; parcheggia lontano; considera la possibilità di prendere un cane; ascolta la musica che aumenterà il ritmo della camminata; dimentica l'ascensore.