Facebook, arriva Libra, la nuova moneta virtuale

Facebook nel 2020 lancerà una sua moneta virtuale, chiamata Libra. Il progetto vede l'adesione di una trentina di realtà, da Visa e Mastercard a PayPal, da Uber agli operatori telefonici Vodafone e Iliad. Il "denaro mobile" aumenta la sicurezza e "questo è particolarmente importante per le persone che non hanno accesso alle banche tradizionali".

Zuckerberg ha annunciato la sussidiaria indipendente Calibra, che darà vita a servizi per inviare, spendere e conservare Libra. I servizi inizieranno con un portafoglio digitale che sarà disponibile su WhatsApp, Messenger e come app a sé stante. "Da subito consentirà di mandare Libra a chiunque ha uno smartphone", gratis o a basso costo. In fututo sarà potrà diventare possibile anche pagare le bollette con un tasto, acquistare il caffè o usare i trasporti pubblici.