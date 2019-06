Centinaio ai tour operator: tavolo di confronto per le riforme

"La domanda turistica e' oggi piu' complessa rispetto al passato. Sono cambiate le esigenze dei viaggiatori e i turisti chiedono un'offerta ampia e diversificata. In quest'ottica si colloca il lavoro dei tour operator, e il nostro obiettivo e' arrivare presto a un tavolo di confronto con tutte le categorie del turismo, aperto nello specifico ai tour operator e alle agenzie che fanno outgoing per discutere con loro delle priorita' legislative e di promozione".

Lo ha detto il ministro per le Politiche Agricole e del Turismo, Gian Marco Centinaio, che ha preso parte alla cena di gala nell'ambito dei Consigli Direttivi e alle Assemblee ASTOI Confindustria Viaggi e del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori, a Roma. "Abbiamo avviato un dialogo con il ministro Centinaio e il suo staff sin dal suo insediamento. La presenza, a fianco del ministro, di Giorgio Palmucci, nostro consigliere e presidente di ENIT, ci fa ben sperare anche in un rilancio effettivo ed efficace dell'Ente di promozione del nostro Paese", ha commentato il presidente di Astoi, Nardo Filippetti, che ha espresso soddisfazione "per l'apertura di un tavolo con le nostre imprese.

Il ministero ha gia' avviato una serie di riforme per lo sviluppo del turismo incoming e ci auguriamo possano seguire presto provvedimenti utili ad amplificare il potenziale del comparto outgoing, di cui ASTOI rappresenta una fetta molto rilevante". Durante l'Assemblea di ASTOI Confindustria Viaggi e' stato approvato il bilancio consuntivo 2018, e' stata illustrata l'attivita' svolta dall'associazione in favore dei soci ed e' stata inoltre svolta una panoramica sulle numerose tematiche tecniche affrontate dai diversi Gruppi di Lavoro: dai tavoli aperti con i vettori di linea alle consulenze sui temi legali, fiscali, giuslavoristici, sindacali, dallo sviluppo del turismo per studenti e senior ai temi della sostenibilita' con il progetto Life Asap, dall'attivita' di rappresentanza alla gestione delle emergenze.

Sono state poi illustrate le partnership con alcuni fornitori di servizi extra turistici, con l'annuncio di una nuova convenzione per gli associati stipulata con Western Union Business Solution, banca specializzata in pagamenti e incassi B2B in valuta e in gestione del rischio cambio.

(ITALPRESS)