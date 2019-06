Primo riconoscimento ufficio Plastic Free ad azienda del tabacco

Imperial Tobacco Italia, filiale italiana del gruppo Imperial Brands, azienda globale di prodotti del tabacco, accessori per fumatori e prodotti di nuova generazione alternativi al fumo, mette al bando la plastica nei suoi uffici in Italia.

La societa', prima tra le aziende del suo settore, ha appena ottenuto il riconoscimento di "Ufficio Plastic Free" da parte del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la sua sede di Roma. L'eliminazione graduale dei prodotti di plastica monouso e' iniziata a fine 2018 ed e' entrata ora a pieno regime. In termini di impatto ambientale, si tratta secondo stime interne di circa 26.000 bottigliette in meno in un anno, equivalenti a circa 230 kg di plastica. Dall'avvio del progetto a gennaio fino ad aprile 2019 si e' gia' evitato il consumo di circa 5.626 bottigliette.

Nello specifico, Imperial Brands, che in Italia distribuisce i prodotti per il vaping myblu, ha implementato diverse misure per eliminare completamente l'utilizzo di plastica negli oggetti usa e getta: tutti i distributori automatici sono stati sostituiti da erogatori d'acqua e i bicchierini sono di carta con stecchette di legno. Ai dipendenti (oltre 200 risorse) sono stati distribuiti thermos e tazze personalizzate e le bottigliette di plastica impiegate nelle sale riunioni hanno lasciato spazio a quelle biodegradabili e compostabili.

"Siamo particolarmente orgogliosi di essere la prima societa' del nostro settore ad essere inserita dal Ministero dell'Ambiente nell'elenco delle realta' italiane 'plastic free' - ha commentato Margherita Ciaschini, HR Manager di Imperial Tobacco Italia -.Quello avviato e' solo l'inizio di un percorso di crescente responsabilita' verso l'ambiente e il territorio che guida anche le nostre iniziative di business e che abbiamo voluto condividere in questi mesi con tutti i nostri colleghi".

(ITALPRESS)