Modica, droga a minori: 9 arresti

Operazione Bronx, droga a minori, i carabinieri della Compagnia di Modica arrestano 9 persone. Dalle prime ore della mattinata odierna, oltre 60 carabinieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo, nel comprensorio di Modica, una misura cautelare a carico di 10 persone emessa dal G.i.p del tribunale di Ragusa, su richiesta della locale procura della repubblica, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

I carabinieri hanno disarticolato una rete di spacciatori che operavano in varie zone della citta di modica, anche nei pressi delle scuole. sono in corso numerose perquisizioni domiciliari con il supporto di unità cinofile ed elicotteri. Durante l’attivita’ investigativa sono stati sequestrati quasi 2 kg di droga. Ulteriori dettagli dell’operazione, tuttora in corso, saranno resi noti durante una conferenza stampa, che sarà tenuta questa mattina, alle ore 11:00, presso il Comando Provinciale di Ragusa, alla presenza del Procuratore della Repubblica Dr. Fabio D’Anna.