Grave incidente alle porte di Pozzallo

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle ore 18,30 alle porte di Pozzallo, in via Rosario Livatino nei pressi dell'Hotel Continental. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto una moto con a bordo due ragazze che erano ferme e stavano entrando all’interno di una abitazione.

L’auto subito dopo ha sfondato il muro di recinzione di una villetta finendo nel terreno adiacente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica e la Polizia Stradale per i rilievi.