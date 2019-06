Maturità: Ungaretti, Sciascia, Stajano, Dalla Chiesa e Bartali tra le tracce

Ungaretti, Stajano e Sciascia, tra le tracce uscite per la prima prova, quella di italiano, degli esami di maturità 2019. Giuseppe Ungaretti con la poesia "Il porto sepolto" , poi Corrado Stajano e l'"Eredità del Novecento". Tra i titoli, Leonardo Sciascia e «Il giorno della civetta».

Il romanzo racconta la storia di alcuni omicidi commessi dalla mafia e della lotta del comandante dei Carabinieri Bellodi per scoprire la verità ed arrestare i colpevoli. Nel 1968 il regista Damiano Damiani ha tratto un film da questo romanzo. Per l'attualità, Dalla Chiesa, martire dello Stato e Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni. Alle 8.30 in contemporanea in tutte le scuole italiane è arrivata dal Miur la chiave digitale per aprire il Plico Telematico e "sbloccare" le tracce della prima prova. Mezzo milione i maturandi.