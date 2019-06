Baldissoni l'addio di Totti alla Roma: una sconfitta per tutti

L'addio di Francesco Totti "lascia tanto dispiacere e tanta amarezza: e' una sconfitta di tutti quando non si riesce a trattenere un grandissimo patrimonio della Roma". Lo ha detto il vicepresidente giallorosso, Mauro Baldissoni, in un'intervista a Sky Sport, rispondendo ad alcune affermazioni fatte ieri in conferenza stampa dallo storico capitano del team capitolino.

"Siamo dispiaciuti per le parole di Francesco Totti. Ma credo che sia opportuno fare anzitutto una considerazione. Tutti i grandi calciatori, e qui parliamo forse del piu' grande calciatore italiano di tutti i tempi, hanno bisogno di tempo per fare il passo dal campo alla dirigenza. Totti lo abbiamo aspettato e poi, dopo il primo anno e mezzo da dirigente, nel momento di difficolta', abbiamo deciso di affidargli l'incarico di direttore sportivo ma non abbiamo mai ricevuto risposte da lui. Poi, ripeto, abbiamo assecondato le sue idee, come lui stesso ha detto, sia per l'ingaggio di Ranieri che a seguire per trattare con Conte", ha proseguito Baldissoni

"Noi speravamo che Totti volesse continuare a crescere e dunque restare con noi, in quello che e' e deve essere sempre un lavoro di squadra. Nessuno puo' decidere da solo: tutte le decisioni sono frutto di un confronto fra piu' persone", ha concluso il vicepresidente della Roma.

