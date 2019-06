Screening per la salute dentale a Ragusa

All'Asp di Ragusa uno screening per la prevenzione della salute dentale nei bambini da 6 a 12 anni. E' stato pubblicato nel sito dell’Asp un avviso che intende avviare un percorso di screening frutto di un’intesa con l’Ordine dei Medici della Provincia di Ragusa, al fine di dare la possibilità di partecipazione a tutti i professionisti Odontoiatri iscritti all’ Albo.

«Abbiamo condiviso questo percorso con la presidente dell’Ordine dei Medici, dr.ssa Rosa Giaquinta e con il dr. Giuseppe Tumino, odontoiatra, ha dichiarato il direttore generale, Angelo Aliquò, perché siamo convinti che lo screening è un intervento sanitario che mira a mettere in evidenza la presenza di una eventuale patologia nelle sue fasi iniziali. Un progetto innovativo - ribatte - il direttore generale. La cultura della prevenzione non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere promossa per tutti. Questo piano è indirizzato ai bambini dai 6 ai 12 anni indipendentemente dal ceto sociale, reddito oppure etnia. Tutti siamo consapevoli che esistono fasce più bisognose dove, purtroppo, spesso si concentrano i maggiori problemi di salute del cavo orale.»

La Pedodonzia è una branca dell'Odontoiatria che si preoccupa della salute dentale dei più piccoli, dai denti decidui e misti, fino alla formazione di quelli permanenti. Presupposto fondamentale nella cura dei denti, a qualsiasi età, è sempre una buona igiene del cavo orale, accompagnata da una sana alimentazione quotidiana, ricca di calcio, indispensabile per la formazione di una buona dentatura. Per l'Odontoiatria Pediatrica sono fondamentali la prevenzione ed il trattamento. Spesso il pedodontista consiglia ai genitori di effettuare uno screening precoce delle funzioni masticatorie ed occlusive del bambino, al fine di trattare e, eventualmente, risolvere disallineamenti dentali ed alterazioni mandibo-mascellari. L'Azienda invita tutti gli Odontoiatri che intendano collaborare a titolo gratuito con l’Azienda e con i Pediatri di libera scelta del territorio dell’ASP a formulare la loro disponibilità.

Il percorso prevede l’invio da parte del Pediatra del piccolo paziente per controllo presso uno degli Studi Odontoiatrici che aderiscano all’iniziativa, a scelta dei genitori. In esito al controllo gratuito, ai genitori del piccolo paziente verrà rilasciata una certificazione medica, da esibire presso una struttura sanitaria di loro fiducia ai fini di effettuare eventuali cure ritenute necessarie. Oggi è sempre più importante rafforzare i percorsi di prevenzione, prevenire è meglio che curare!