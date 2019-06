Dieta liquida della Luna per dimagrire subito 2 kg

La dieta liquida della Luna può far dimagrire fino a 2 kg in un giorno. E’ una dieta ideale in estate in quanto ricca di liquidi che aiutano a purificare l’organismo da tossine e scorie. E’ una dieta drenante.

La dieta della Luna funziona grazie alle fasi lunari ed in particolare la dieta della Luna va cominciata all’inizio della fase lunare scelta, rispettando l’ora di cambio lunare, orario esatto in cui cambia il campo magnetico della luna sulla terra, evitando completamente il cibo solido per 24 ore. Sono in molti a ritenere che le diverse fasi lunari possano condizionare l’equilibrio idrico dell’organismo, così come condizionano il flusso continuo delle maree: in fase di luna piena si ha un’azione volta al rinnovamento cellulare. La luna calante invece depura, disintossica e invita all’attività fisica.

La luna nuova è favorevole a iniziare una nuova attività, come una dieta, mentre in fase di luna crescente l’organismo tende a trattenere i liquidi. Ma vediamo come funziona la dieta liquida della Luna per dimagrire 2 kg in un esempio di menù. Il programma di un giorno segue determinate regole ovvero bere minimo un litro e mezzo di acqua povera di sodio e altri liquidi come centrifugato, frullati (con acqua) e succhi sia di frutta che verdura; inoltre per aumentare l’azione drenante del digiuno lunare si possono introdurre tisane depurative, come quella al finocchio, o il tè verde.

Ecco un esempio di giornata tipo della dieta della luna: appena svegli si può bere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente succo di un mezzo limone bianco. Colazione con una spremuta non zuccherata preparata con 2 arance o pompelmo rosa. Spuntino: una tisana al finocchio. Pranzo: un centrifugato di frutta o verdura e una tisana a scelta tra finocchio o tarassaco. Merenda: tisana a scelta o tè verde con succo di limone. Cena: una spremuta non zuccherata preparata con 1 limone o 1 arancia.Prima di andare a letto una tisana a scelta o una tazza di camomilla non zuccherata.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo regime dietetico o qualsiasi altro regime alimentare restrittivo. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete,pressione bassa o altre patologie.