Dieta per dimagrire 5 kg in 8 giorni

Quando nessun regime dietetico sembra funzionare, quello che bisogna fare, è dare una sferzata al metabolismo per perdere peso. Una dieta ipocalorica, permette di perdere peso, ovvero di perdere 5 kg circa in otto giorni ed è basata su un regime alimentare sano ed equilibrato, con ridotto apporto di zuccheri e grassi.

Un valido aiuto ci viene offerto da questa dieta, che permette di dimagrire senza il rischio di riprendere i kg di troppo, al termine. Alcuni importanti consigli da seguire durante la dieta:Preparazione dei cibi: privilegiate le cotture semplici e sane, quali: al vapore, alla griglia, al cartoccio. I condimenti si limiteranno all’olio d’oliva extravergine, limone, aceto e spezie. Le regole da seguire per la dieta che ti aiuterà a perdere 5 kg in 8 giorni circa sono diverse. Durante la dieta evitate lo zucchero e preferire l’utilizzo di miele o della stevia. Utilizzate le spezie o del succo di limone anziché il sale.

Inoltre durante la dieta fate sempre degli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio con un frutto ed è indispensabile fare del movimento per aiutare il metabolismo. Bicicletta, camminata veloce, nuovo, aerobica, scegliete l’attività preferita e praticatela almeno 30 minuti ogni giorno. Bevete almeno due litri di acqua al giorno sempre e non solo durante la dieta. Esempio di schema dieta 5 kg in 8 giorni

Lunedi

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 2 fette biscottate integrali o 3 biscotti integrali, un bicchiere di latte vegetale o uno yogurt magro

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia

Pranzo: 50 g di pasta integrale al pomodoro e basilico, insalata mista di ortaggi crudi; un caffè senza zucchero

Merenda: un frutto fresco oppure un centrifugato di frutta

Cena: minestrone, 200 g di salmone al vapore; insalata mista; 30 g di pane integrale

Martedi

Colazione: tè o caffè senza zucchero; 2 fette biscottate integrali o 3 biscotti integrali, un bicchiere di latte vegetale o uno yogurt magro

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia

Pranzo: 160 g di ricotta 30 g di pane integrale, insalata mista, un caffè senza zucchero

Merenda: una tazza di tè o un caffè; una pera

Cena: zuppa di legumi, 200 g di petto di pollo ai ferri, insalata mista.

Mercoledi

Colazione: tè o caffè senza zucchero; 2 fette biscottate integrali o 3 biscotti integrali, un bicchiere di latte vegetale o uno yogurt magro

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia

Pranzo: 50 g di riso con la zucca, 100 g di prosciutto crudo (senza grasso), un caffè senza zucchero

Merenda: una tazza di tè o un caffè; un kiwi

Cena: minestrone, 2 uova sode o alla coque; insalata mista; 30 g di pane integrale.

Giovedì

Colazione: tè o caffè senza zucchero; 2 fette biscottate integrali o 3 biscotti integrali, un bicchiere di latte vegetale o uno yogurt magro

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia

Pranzo: 50 g di riso integrale con verdure; insalata mista; un caffè senza zucchero

Merenda: una tazza di tè o un caffè; una mela

Cena: 250 g di salmone al vapore; una patata al vapore, insalata mista; 30 g di pane integrale.

Venerdì

Colazione: tè o caffè senza zucchero; 2 fette biscottate integrali o 3 biscotti integrali, un bicchiere di latte vegetale o uno yogurt magro

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia

Pranzo: 80 g di pasta al pesto; 100 g di bresaola, insalata mista, un caffè senza zucchero

Merenda: una tazza di tè o un caffè; un kiwi

Cena: zuppa di legumi, 150 g di carne ai ferri; insalata mista; 30 g di pane integrale.

Sabato

Colazione: tè o caffè senza zucchero; 2 fette biscottate integrali o 3 biscotti integrali, un bicchiere di latte vegetale o uno yogurt magro

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia

Pranzo: 160 g di ricotta con 30 g di pane integrale; insalata mista di ortaggi crudi; un caffè senza zucchero

Merenda: una tazza di tè o un caffè; una pera

Cena: minestrone di verdure, 50 g di prosciutto crudo ; insalata mista; 30 g di pane integrale.

Domenica

Colazione: tè o caffè senza zucchero; 2 fette biscottate integrali o 3 biscotti integrali, un bicchiere di latte vegetale o uno yogurt magro

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia

Pranzo: 50 g di riso venere condito con scorza di limone; 80 g di bresaola, insalata mista; un caffè senza zucchero

Merenda: una tazza di tè o un caffè; una mela

Cena: zuppa broccoli e patate, 150 g di petto di tacchino ai ferri; insalata mista.

Come sempre prima di iniziare qualsiasi dieta raccomandiamo di chiedere il parere al proprio medico curante o ad uno specialista della nutrizione. Una dieta che promette di dimagrire 5 kg in 8 giorni è una dieta non consigliabile a tutti anzi in caso di patologie particolari o problematiche croniche può portare effetti indesiderati.