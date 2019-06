Sorbetto alle ciliegie: ricetta estiva e veloce

Il sorbetto alle ciliegie è una ricetta tipica estiva. E’ facile da preparare e gustosa da consumare anche durante una dieta. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e le fasi della preparazione. Ingredienti: gr. 150 di ciliegie, mezzo bicchiere di spumante e un albume.

Ecco le fasi della preparazione: lavate le ciliegie, togliete il nocciolo e tagliatele a pezzetti.Mettetele nel frullatore e riducetele a purea. Aggiungete lo spumante e mescolate bene con un cucchiaio di legno. Mettete il composto in freezer per due ore mescolandolo ogni tanto con un cucchiaio di legno. E’ importante mescolare ogni tanto per evitare che il composto diventa duro.Trascorso il tempo toglietelo dal freezer e lavoratelo con un cucchiaio per circa 5 minuti e con la frusta per circa due minuti. Il sorbetto deve ammorbidirsi, ma non diventare liquido.

Montate l’albume a neve ed aggiungetelo al composto di ciliegie e mettete in freezer ancora 1 ora. Servite. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito, dietetiche enon solo.