Mattarella: solidità conti essenziale per sostenere economia reale

"In un contesto di persistenza di rischi e incertezza, anche a livello internazionale - prosegue Mattarella - serve una visione chiara del futuro e uno sforzo condiviso per rilanciare la fiducia e gli investimenti.

Infrastrutture, materiali e immateriali, conoscenza e formazione, come pure le connessioni, indispensabili nell'economia digitale, sono cruciali per sostenere la competitivita' e consentire anche alle piccole imprese e agli artigiani, pilastro della nostra economia e della nostra tradizione, di sviluppare metodi produttivi innovativi e accedere a nuovi mercati". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell'Assemblea 2019 di Confartigianato. "Assicurare la solidita' dei conti e' essenziale per la tutela del risparmio e l'accesso al credito, per sostenere l'economia reale e lo sviluppo di nuovi progetti per la valorizzazione dei nostri territori, per creare lavoro di qualita' e una crescita inclusiva - sottolinea il capo dello Stato -.

I corpi intermedi e le associazioni di rappresentanza svolgono un ruolo determinante nel tessuto sociale e democratico del Paese e possono esprimere una sintesi di istanze diffuse per il bene collettivo e delle prossime generazioni".

(ITALPRESS)