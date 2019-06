Modica, celebrati i funerali di Emanuele Assenza

Celebrati stamattina nella chiesa di San Pietro a Modica i funerali del 15enne, Emanuele Assenza, morto in un incidente stradale venerdì sera in via Risorgimento. Una folta presenza di ragazzi, amici e compagni di scuola hanno riempito ogni angolo della chiesa.

Giovani che in lacrime hanno ascoltato in silenzio le parole pronunciate da frate Antonello Abbate nell’omelia funebre. “Emanuele – ha detto fra Antonello Abbate – è passato tra le braccia del Signore. Oggi anche Dio piange per la morte di Emanuele, ed è accanto a voi”. All’uscita del feretro dalla chiesa sono stati liberati in cielo alcuni palloncini bianchi, a cui è seguito un applauso che ha rotto, seppur per pochi minuti, il silenzio che ha caratterizzato tutta la cerimonia funebre. La salma di Emanuele sarà cremata nel tempio crematorio di Messina.