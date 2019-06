Una anziana donna è morta questa mattina questa mattina a Donnalucata, frazione marinara di Scicli. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, la donna, 70enne, si sarebbe buttata a mare, lanciandosi dal molo, intorno alle 10.00.

Vani i tentativi di soccorrerla, la donna è morta annegata. Non si conoscono le cause della morte, potrebbe trattarsi di suicidio.