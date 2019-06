Ragusa, affidati lavori climatizzazione biblioteca

Affidati i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione della biblioteca civica di via Zama. L'Amministrazione comunale ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione della biblioteca civica comunale “G. Verga” di via Zama, lavori ritenuti indispensabili al fine di assicurare la piena funzionalità degli stessi sia nella stagione estiva che in quella invernale.

Per questo motivo il Settore IV – Infrastrutture - ha approvato in data 13 giugno una determina a mezzo della quale si è deciso di approvare il preventivo di € 16.000,00 della ditta Giorgio Tumino di Ragusa affidando alla stessa l'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione della biblioteca comunale.