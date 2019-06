Gli armonici al teatro Garibaldi di Modica: tutto esaurito

Tripletta di sold out per il Teatro Garibaldi di Modica che lo scorso fine settimana ha pullulato di allegria e coinvolgimento, oltre che di spettatori che hanno fatto registrato ancora una volta il tutto esaurito nelle tre serate di venerdì, sabato e domenica.

La casa della musica e dell’arte, com’è il teatro modicano, ha accolto due musical coinvolgenti con protagonisti i bravissimi talenti dell’Accademia Gli Armonici, con l’eccellente direzione artistica di Elvira Mazza e la suprema regia di Marco Verna. Il 14 giugno la sezione “Teatro per le famiglie” ha ospitato lo spettacolo “Le Streghe di Oz”, ispirato dal noto libro “Il mago di Oz”, con libretto e liriche a cura di 7ATS e con la direzione del coro affidata a Fabrizia Ruospo. Sabato e domenica invece è toccato al brio irrefrenabile di Sister Act, ispirato all’omonimo film con gli straordinari brani scritti dal premio Oscar Alan Menken, regalare pura energia a tutto il pubblico in sala.

Davvero eccezionali Gli Armonici che hanno incantato la platea con le loro eccelse capacità artistiche, tra ballo, canto e recitazione: un fiore all’occhiello della città di Modica ormai conosciuto anche fuori provincia. Tanta soddisfazione da parte del direttore artistico della Fondazione Giovanni Cultrera e del sovrintendente Tonino Cannata che ancora una volta hanno ringraziato per il forte sostegno che il pubblico ha dimostrato nei confronti delle scelte artistiche. Ultimo appuntamento della stagione è un fuori programma con un’iniziativa prestigiosa, realizzata dalla ASD Tersicore, in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi, in programma sabato 22 giugno, alle ore 21.00. S’intitola “Serata d’onore” e vedrà ospite la ballerina Beatrice Carbone, solista del Teatro alla Scala di Milano.

La direzione artistica è di Mirella Maltese, coreografie di Fabiana Aquilotti, Maura Celestre, Oriana Danna e Marina Quassia. I biglietti d’ingresso sono acquistabili solo al botteghino del teatro (6 €).