Calcio: esordio show per l'Uruguay in Coppa America, 4-0 all'Ecuador

Partenza col botto per l'Uruguay in Coppa America: 4-0 all'Ecuador al Mineirao di Belo Horizonte. La gara si fa subito in discesa per la Celeste del Maestro Tabarez, avanti gia' al 6' con Lodeiro che raccoglie in area un cross di Luis Suarez, evita Quinteros con un sombrero e batte Dominguez.

Proprio Quinteros al 24' salta col gomito alto per contrastare Lodeiro e viene espulso, lasciando i suoi in dieci. E in superiorita' numerica l'Uruguay dilaga: al 33' spettacolare rovesciata in area di Cavani su torre di Godin, al 44' cala il tris Luis Suarez che, su angolo dalla sinistra, e' pronto alla deviazione vincente sul secondo palo dopo la spizzata di Caceres. Nella ripresa, al 33', il quarto gol e' una sfortunata autorete di Mina Meza dopo una carambola in area. Tabarez a fine partita smorza pero' i facili entusiasmi: "Il dolce e' molto buono ma fa male ai denti.

Il calcio regala sempre sorprese e dobbiamo essere pronti". Celeste subito in testa al girone C con i primi tre punti, a mezzanotte a San Paolo l'altra gara del gruppo che mettera' di fronte Giappone e Cile.

