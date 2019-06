Etna fashion Weekend 2019 ad Aci Bonaccorsi

Tutto pronto per l’edizione 2019 di ETNA Fashion Weekend ad Aci Bonaccorsi, la manifestazione organizzata dalla Runway Comunication di Conci Gulino e Aurelio Puglisi che si propone di promuovere il nostro territorio e di valorizzarne le eccellenze – nei settori della moda, dell’arte, della cultura, dello sport, del cinema, del teatro e della medicina - che sono numerose ma che fin troppo spesso vengono trascurate o dimenticate.

L’appuntamento, che sarà presentato ufficialmente il prossimo martedì 18 giugno, alle 10,30, a Palazzo Recupero Cutore (Aci Bonaccorsi), si svolgerà nell’arco di tre serate fissate per il 28, il 29 e il 30 giugno. Si comincerà con un concorso per miss dai 15 ai 50 anni che saranno chiamate a far valere la loro simpatia e che per questo non dovranno affrontare alcuna passerella in costume; quindi, nella seconda serata, saranno premiati i siciliani che si sono contraddistinti nei più svariati campi a livello nazionale e internazionale.

Infine, nella terza e conclusiva serata, è prevista una sfilata a cura di alcuni stilisti di consolidata fama e che hanno preso parte con le loro creazioni alle “Fashion Week” più importanti del mondo. In programma, nel corso dell’intera manifestazione - che sarà presentata da Paola Parisi e da Andrea Schillirò – ulteriori momenti di intrattenimento e di spettacolo. (Foto tratta da pagina Facebook di Etna Fashion Weekend)